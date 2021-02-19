توجه نيابي لتعديل قانون نسبة الفقر.. ليشمل الأرامل والمطلقات وزوجات المحكومين

2021/02/19 | 09:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية، عن توجه نيابي لتعديل قانون "نسبة الفقر...

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