بعد وصولها لأعلى مستوياتها.. تراجع بأسعار النفط العالمية

2021/02/19 | 09:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار النفط، الجمعة، تراجعا بعدما عمد المتعاملون للبيع لجني الأرباح عقب عمليات شراء لأيام.

وانخفض سعر خام برنت العالمي، صباح اليوم، 19 شباط 2021، 41 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 63,93 دولارا للبرميل، وذلك بعدما ارتفع السعر خلال جلسة الأمس إلى 65,52 دولار أعلى مستوياته منذ كانون الثاني 2020.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو واحدا بالمئة لتغلق على 60,52 دولارا للبرميل، بعد أن بلغت في وقت سابق 62,26 دولار.

وكان خام برنت قد ارتفع لأربع جلسات متتالية قبل معاملات اليوم، في حين صعد خام غرب تكساس لثلاث جلسات.

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