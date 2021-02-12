بالفيديو.. هذا ما جرى لمراسل تلفزيوني خلال بث مباشر أمام الكاميرا !

2021/02/19 | 09:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مراسلا تلفزيونيا من الأكوادور تعرض للسرقة خلال بث مباشر، حيث هدده لص بالسلاح لسرقة هاتفه.

وبحسب الصحيفة فأن دييغو أوردينولا، المراسل الرياضي لـ"DIRECTV"، كان في بث مباشر من خارج ملعب "مونومينتال" في مدينة غواياكيل، قبل أن يفاجئه لص بمسدس في يده، وقد شارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه في "تويتر" وعلق عليه بالقول "لا يمكننا حتى العمل في هدوء.



حدث هذا في الساعة 1 ظهرا".

وفي مقطع الفيديو، يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشهر المسدس في وجه المراسل والمصور، ويقول: "هاتفك..



اعطيني هاتفك"، بعدها، انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.

جدير بالذكر ان الشرطة الأكوادورية تعهدت بمعرفة هوية السارق، وتعقبه من أجل اعتقاله.

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes.



#Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od

— Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

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