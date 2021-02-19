2021/02/19 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

اندلعت أعمال الشغب مجددا في عدة مدن إسبانية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس بعد الاعتقال المثير للجدل لمغني راب بتهمة إهانة العائلة المالكة في إسبانيا.

ووردت تقارير بشأن حدوث أعمال شغب ومظاهرات احتجاج مرة أخرى في وقت متأخر من يوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين في برشلونة استخدموا صناديق القمامة لتشكيل حواجز وإشعال النار فيها.

وأقام المتظاهرون حواجز وأضرموا فيها النيران وحطموا نوافذ بعض المتاجر وأزالوا لافتات الطرق ورشقوا مسؤولي إنفاذ القانون بالحجارة والزجاجات، كما تم الإبلاغ عن احتجاجات في فالنسيا وتاراجونا وساباديل وجيرونا وليدا وفيزكايا.



وجرح عدة اشخاص، بينهم شرطي على الاقل.

والسبب في هذه المظاهرات يعود إلى أن إحدى المحاكم الإسبانية أصدرت حكما بالسجن تسعة أشهر بحق المغني هاسل، واسمه الحقيقي، بابلو ريفادولا دورو، لأدائه أغان تتضمن إهانات للنظام الملكي وتمجد العنف.

وأثار سجن مغني الراب غضبا في إسبانيا، حيث تريد الحكومة اليسارية إدخال تغييرات تشريعية لتجنب مثل هذه الأحكام في المستقبل.



لكن مثل هذه التغييرات ستأتي بعد فوات الأوان بالنسبة لهاسل.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا.. تواصل الاحتجاجات وأعمال الشغب بسبب سجن مغني راب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا.. تواصل الاحتجاجات وأعمال الشغب بسبب سجن مغني راب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).