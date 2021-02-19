طقس الايام الثلاثة المقبلة.. ثلوج وأمطار تستعد لدخول 9 محافظات عراقية

2021/02/19 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، الخميس، ان تشهد البلاد خلال الايام الثلاثة المقبلة سقوط امطار وثلوج قد تطال 9 محافظات.

وقال العطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، ان “خرائط الطقس تشير الى تساقط الثلوج يوم غد الجمعة وكذلك الأمطار على محافظة السليمانية وأربيل ودهوك، ويشمل تساقط الثلوج المناطق المنخفضة على فترات، وستشمل فرص الامطار على مناطق شمال الموصل وربما أجزاء من كركوك، أما باقي مناطق البلاد، فستشهد أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة”.

وأضاف، “كما تشير التنبؤات إلى عودة حالة عدم الاستقرار في مناطق متفرقة من البلاد، حيث من المتوقع تجدد فرص الأمطار على المنطقة الغربية عصر ومساء غد الجمعة، وتشمل أغلب المناطق هناك ثم تتحرك السحب الممطرة في وقت متأخر من مساء الغد او نهار السبت لتشمل مناطق متفرقة من الموصل وصلاح الدين ومناطق شمال العاصمة بغداد وديالى وربما كربلاء أيضا”.

وتابع، “ومتوقع حالة جوية جديدة منتصف الأسبوع المقبل”، مبينا “أما الرياح، فتكون شمالية غربية خفيفة السرعة في مناطق الجنوب وجنوبية غربية في المنطقة الغربية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق خفيفة السرعة”.

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