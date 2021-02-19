كورونا يرفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي

2021/02/19 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع الدين العالمي إلى نحو 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، وسط قيام الحكومات بزيادة الإنفاق لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.وكشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، عن “ارتفاع ديون الأسر والحكومات والمؤسسات غير الربحية والقطاع المالي بنحو بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة […]

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