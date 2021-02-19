2021/02/19 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يلغي قرارات ترامب ويعود ويمهد لعودة الاتفاق النووي الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يلغي قرارات ترامب ويعود ويمهد لعودة الاتفاق النووي الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).