المالية النيابية توضح طبيعة الخلافات بين المركز والاقليم حول الموازنة

2021/02/19 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص …كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، طبيعة الخلافات بين المركز والاقليم بشأن حصة كردستان من الموازنة، لافتا الى ان الوضع معقد ولايوجد توافق تام حول نص معين بشأن حصة كردستان من الموازنة.وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “عقدة الاتفاقية المالية بين الاقليم والمركز مازالت قائمة، والنص الذي جاء بالموازنة من قبل الحكومة يؤكد على تسليم الاقليم عائدات 250 الف برميل نفط مع دفع مستحقات الشركات النفطية”.واضاف ان “الاتفاق السياسي غير موجود حول النص المذكور، وكان هناك نص اخر للاقليم يتضمن تسليم كامل المنتج مقابل دفع حصة الاقليم من الموازنة، لكن لم يحظ بموافقة كردستان، وكان ايضا مقترح للادارة المشتركة لحقول النفط وايضا لم يتم الموافقة”.وبين ان “المفاوضات مع الاقليم تعثرت ولم يتم التوافق على صيغة نهائية حول النصوص المقترحة في الموازنة فيما يتعلق بميزانية الاقليم”.



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