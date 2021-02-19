امين العاصمة: أيام الحظر فرصة لزيادة زخم العمل في مشروع نهضة بغداد

2021/02/19 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عد امين بغداد علاء المعمار، اليوم الجمعة، ان ايام الحظر ستكون فرصة لزيادة زخم العمل في إكساء وتطوير شوارع بغداد.وقال المعمار في بيان مقتضب، إن “أيام الحظر فرصة لزيادة زخم العمل في إكساء وتطوير شوارع بغداد ضمن مشروع نهضة بغداد”.

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