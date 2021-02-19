أمين بغداد: حظر التجوال فرصة لزيادة زخم مشاريع إكساء وتطوير شوارع العاصمة

2021/02/19 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عد امين بغداد علاء المعمار، الجمعة، ان ايام الحظر ستكون فرصة لزيادة زخم العمل في إكساء وتطوير شوارع بغداد.

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وقال المعمار في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 شباط 2021)، إن "أيام الحظر فرصة لزيادة زخم العمل في إكساء وتطوير شوارع بغداد ضمن مشروع نهضة بغداد".

و اكد امين بغداد علاء المعمار، الاستعداد لحشد آلي وبشري كبير والتواصل مع عدد من الوزارات والدوائرالساندة لتنفيذ حملة الأكساء ضمن مشروع "نهضة بغداد"، بدعم ومتابعة يومية من قبل رئاسة الوزراء.

وذكر اعلام الامانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 شباط 2021)، ان "أمين بغداد علاء المعمار اجتمع مع وكيل وزارة الصناعة والمعادن ومجموعة من المدراء العامين في الوزارة لمناقشة عدد من الحملات الخدمية التي تقوم بها دوائر الامانة".

واضاف البيان، ان "اللقاء يأتي ضمن الجهود التي يقوم المعمار معن بالتنسيق مع باقي وزارات الدولة لأنجاح مشروع نهضة بغداد الذي أعلن في وقت سابق والذي يضم الكثير من الحملات وفي مقدمتها حملة الأكساء الكبرى التي يبلغ حجمها 16 مليون متر مربع في عدد من شوارع واحياء بغداد".

وقال معن خلال اللقاء بحسب البيان، إن "أمانة بغداد تستعد لحشد آلي وبشري كبير والتواصل مع عدد من الوزارات والدوائرالساندة لتنفيذ حملة الاكساء وبدعم ومتابعة يومية من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مضيفاً ان "ذلك يأتي من خلال ادارة صحيحة لموارد الدولة والتي ستضمن تحقيق الأهداف المرسومة لهذه الحملة".

ونوه البيان الى أن "أمانة بغداد تستعد لحملات خدمية كبيرة تستنفر لتنفيذها جهدها الالي والبشري، وستشهد بغداد قريبا عددا من الاعمال المهمة التي سيلمسها المواطن البغدادي على أرض الواقع".

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