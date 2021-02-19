توقعات الأمطار والثلوج اليوم وغدا (خرائط)

2021/02/19 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير آخر تحديثات خرائط الطقس، الجمعة، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق، حيث تتعرض لهطول امطار وثلوج على المرتفعات.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، 19 شباط 2021، انه "يتوقع استمرار تساقط الثلوج والأمطار على مدن السليمانية وأربيل ودهوك، اليوم الجمعة، ويشمل تساقط الثلوج المناطق المنخفضة على فترات وفرص أمطار متوقعة على مناطق شمال الموصل وربما أجزاء من كركوك، بينما باقي مناطق البلاد تكون فيها الأجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة".

وأضاف انه "يتوقع تجدد فرص الأمطار على المنطقة الغربية عصر ومساء الجمعة وتشمل أغلب المناطق هناك ثم تتحرك السحب الممطرة في وقت متأخر من مساء الجمعة او نهار السبت لتشمل مناطق متفرقة من الموصل وصلاح الدين ومناطق شمال العاصمة بغداد وديالى وربما كربلاء أيضا".

وأوضح انه يتوقع أن تسود حالة جوية جديدة منتصف الأسبوع المقبل.

وأشار إلى ان "معظم المناطق شهدت انقلابا جذريا في درجات الحرارة حيث تأثرت البلاد في الأيام الماضية بارتفاع درجات الحرارة بينما شهدت البلاد اليوم انخفاضا ملموسا بفارق 9 درجات تقريبا عن يوم أمس في بعض المناطق ويستمر تأثير الموجة الباردة خلال الأيام القادمة ".

وبين أن "الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة في مناطق الجنوب وجنوبية غربية في المنطقة الغربية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق خفيفة السرعة".

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار وتساقط الثلوج ودرجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

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