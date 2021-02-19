2021/02/19 | 09:56 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مركز الروابط للبحوث والدراسات: حكومة الكاظمي تكافح من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية وإدارة الأزمات المتوارثة والمتعددة الأبعاد

مركز الروابط للبحوث والدراسات: التدابير التي انتهجتها حكومة الكاظمي استطاعت تخطي أكبر أزمة تهدد أمن المواطن العراقي واستقراره

مركز الروابط للبحوث والدراسات: من اولى الاجراءات الاصلاحية تخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار لتحفيز الانتاج المحلي

مركز الروابط للبحوث والدراسات: حكومة الكاظمي عالجت العجز الهائل في الموازنة ووضعت حدا للربح غير المشروع من مبيعات مزاد العملة

مركز الروابط للبحوث والدراسات: الانخفاض الحاد في أسعار النفط ووباء كورونا من أكبر التحديات التي واجهاتها حكومة الكاظمي

مركز الروابط للبحوث والدراسات: حكومة الكاظمي خلقت الفرص واستثمرتها لمواجهة التحديات بأقل الخسائر الممكنة

مركز الروابط للبحوث والدراسات: حكومة الكاظمي حظيت بالاهتمام الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء

مركز الروابط للبحوث والدراسات: نجاح حكومة الكاظمي وهو إجماع نادر ما كان متاحًا لأي من أسلافه

مركز الروابط للبحوث والدراسات: الورقة البيضاء ركزت على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع تطبيقا لمبادئ الدستور

مركز الروابط للبحوث والدراسات: الورقة البيضاء ركزت على ادخال التحسينات الجذرية عل إدارة الدولة لنظام المالية العامة

مركز الروابط للبحوث والدراسات: الورقة البيضاء ركزت على تهيئة البيئة المناسبة لخلق اقتصاد حيوي ديناميكي تنافسي

مركز الروابط للبحوث والدراسات: الورقة البيضاء ركزت على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي

مركز الروابط للبحوث والدراسات: الورقة البيضاء ركزت على معالجة العوامل التي أدت الى تدني إنتاجية العمل في العراق

مركز الروابط للبحوث والدراسات: الورقة البيضاء ركزت على حماية الفئات الفقيرة اقتصاديا خلال تطبيق الإصلاحات وبعدها

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