حكمت جميل في مسيرة قاربه - جواد الديوان

2021/02/19 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان ارسل لي مشكورا الاستاذ الدكتور حكمت جميل الجزء الاول ذكرياته "مسيرة قارب من دجلة الى ديترويت" على شكل PDF.



وغلافه استفزاز لقاريء مثلي، حيث تبرز صورة علم العراق الذي كتب عليه طاغية العراق بخطه، ورغم اعتماده من قبل مجلس نواب العراق يبقى استفزازا.



وذلك لا يعني ان تذوب المشاعر باعتماده من مجلس نواب يختلف القوم عليهم.



يسرد الاستاذ جميل ذكرياته حيث ترعرع، وتخرج من كلية الطب- جامعة بغداد.



وضمن السرد ......





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