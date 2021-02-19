أهميّة وجود الأب في الأسرة - نادية خلوف

2021/02/19 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف ربما تكون الأبوّة هي حلم أغلب الرّجال، ويمكن لغالبية الرّجال أن يصبحوا آباء، لكن الأمر يستغرق زمناً ، فأنت تربي و تتعلم في نفس الوقت فنّ التواصل مع أطفالك .



لا يمكن لأحد أن يملآ دور الأبّ لأنّه أساسي في تشكيل الطفل ، وبالتالي في مساعدته في أن يكون الشخص الذي سوف يصبح عليه.



يشعر الأطفال بوجود الأب بالأمان ، جسدياً وعاطفياً.



أظهرت الدراسات أنه عندما يكون الآباء داعمين ، فإن ذلك يؤثر بشكل ك ......





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