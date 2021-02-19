هل النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي بموجب الدستور ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/02/19 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تصريحات سابقة لوزارة النفط العراقية بأن النفط العراقي هو ملك جميع العراقيين!! فهل هو فعلا كذلك؟ يمكن التأكيد على ان النفط العراقي هو ليس ملكا للشعب العراقي طالما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي , وفي الاقتصاد الريعي تعتبر الحكومة هي المستفيد الأول والأخير من الثروة النفطية وعدم استفادة الشعب العراقي من العائدات النفطية الكبيرة بدليل التظاهرات الاحتجاجية للمواطنين التي عمت مدن العراق الم ......





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