2021/02/19 | 10:01 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 19 فبراير 2021 | 09:47 صباحاً | عدد القراءات : 23

الولايات المتحدة تلغي اعلانا سابقا لترامب بشأن ايران

الغت الولايات المتحدة الامريكية، اعلان الرئيس السابقدونالد ترامب، اعادة فرض كل عقوبات الامم المتحدة على ايران.

وابلغ القائم بعمل السفير الامريكي لدى الامم المتحدة ريتشارد ميلز، ، مجلس الامن الدولي، بان بلاده سحبت تأكيد ادارة الرئيس ترامب، اعادة فرض كل عقوبات الامم المتحدة على ايران في ايلول 2000.

وكان وزير الخارجية الامريكي، انتوني بلينكن ابلغ بريطانيا وفرنسا والمانيا امس، بان الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع ايران، بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وفي السياق نفسه، سبق ان صرح الرئيس الايراني حسن روحاني، مساء امس الخميس، بان الاتفاق النووي هو انجاز مهم للدبلوماسية متعددة الاطراف، مؤكدا انه :" لاينبغي ان نسمح بذهاب هذا الاتفاق هدرا بسهولة

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