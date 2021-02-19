واسط تسجل اصابات جديدة بنسخة كورونا المتحور

2021/02/19 | 10:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة واسط، اليوم الجمعة، دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا في المحافظة، داعية إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية التي اعتبرتها كفيلة بقطع سلسلة انتشار المرض.وقالت الدائرة في بيان، إنه “في الوقت الذي يشهد فيه العراق ومحافظتنا واسط تزايداً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19 تهيب دائرة صحة واسط بابناء المحافظة بضرورة […]

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