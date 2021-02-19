أميركا تخصص 4 مليارات دولار لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاحات كورونا

2021/02/19 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، عن مساهمة الولايات المتحدة بمبلغ ملياري دولار في برنامج تدعمه الأمم المتحدة لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد على أفقر بلدان العالم، وفقا لما أفاد مسؤولين كبار في البيت الأبيض.

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