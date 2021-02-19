عالية نصيف تصف غرامة الكمامة بـ”السرقة المقننة”

2021/02/19 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الجمعة، جباية الأموال من المواطنين، عبر “غرامة الكمامة”، بـالسرقة المقننة، فيما رأت أنها مخالفة دستورية.وقالت نصيف، في بيان، إن “الحكومة باشرت بفرض غرامة بمبلغ 25 ألف دينار على كل مواطن لا يرتدي كمامة، وهذا الإجراء يخالف (المادة 28 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص […]

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