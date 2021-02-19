نواب يحذرون من استمرار التدخلات الاميركية بالشأن الداخلي العراقي

2021/02/19 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصحذر نواب من مختلف الكتل السياسية من سعي الادارة الاميركية الى التدخل بشكل اكبر بالشأن العراقي سيما ملف الانتخابات والتدخلات العسكرية، من دون الاكتراث الى قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق.وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر لـ /المعلومة/، ان “هناك تحركات على بعض الاطراف السياسية من قبل السفارة الاميركية بهدف التدخل بملف الانتخابات بذريعة الاشراف الدولي”.من جهة اخرى، بين النائب عن تحالف الفتح حامد عباس لـ /المعلومة/، ان “التدخلات الاميركية لاتقتصر على انتهاك السيادة وارتكاب الجرائم، بل وصلت الى مستوى التدخل بالشأن الامني ومحاولة الحصول على كل شاردة وواردة بهذا الملف”.من جانب اخر، انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ماتقوم به السفارة الاميركية في بغداد من تدريبات مخلفة حالة من الذعر في مناطق العاصمة، لافتا الى ان الحكومة مطالبة باتخاذ موقف واضح من انتهاكات السفارة الاميركية”.



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