أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية والسوق المحلية ليوم الجمعة

2021/02/19 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، قائمة بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لهذا اليوم الجمعة (19 شباط 2021)، بحسب رصد مختصين.

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 146,500سعر شراء الدولار ⬅️ 145,500تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 120,94 دولار100 باوند ⬅️ 139,70 دولار100 دولار ⬅️ 698,30 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1771,90$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 63,33 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 59,60 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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