آخر إحصائية يومية لفحوصات كورونا في العراق: تجاوزت 53 ألفاً

2021/02/19 | 10:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تجاوز الفحوصات المختبرية اليومية للكشف عن فيروس كورونا، حاجز الـ53 ألفا...

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