قيادة عمليات بغداد تصدر توجيها للقطعات العسكرية في العاصمة

2021/02/19 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت قيادة عمليات بغداد، القطعات العسكرية بتعفير مناطق وشوارع العاصمة.

جاء ذلك في بيان لقائد العمليات اللواء الركن أحمد سليم، اليوم الجمعة، 19 شباط 2021، حيث وجه القطعات العسكرية كافة بالشروع بحملة تعفير المناطق والشوارع في العاصمة بغداد، كما دعا الأهالي للتعاون مع القوات الامنية للوقاية من انتشار مرض كورنا.

يأتي ذلك بعد البدء بتطبيق إجراءات حظر التجوال مساء أمس الخميس، في عموم المحافظات ولمدة اسبوعين، وذلك على خلفية تزايد حالات الاصابة بكورونا وظهور اصابات بالسلالة المتحورة في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد.

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