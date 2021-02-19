الصحة: تجربة استخدام بلازما النقاهة قائمة ولازلنا نطبقها

2021/02/19 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ان تجربة استخدام بلازما النقاهة قائمة ولاتزال تطبق كتجربة علاجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلازما النقاهة ما زالت تجربة قائمة ولكنها كانت وما زلت تجربة علاجية وليست احدى الطرق المعتمدة ضمن البروتكول العلاجي لمصابي كورونا"، مشيرا الى ان " تطبق هذا النوع من العلاج يستخدم بشكل محدود في عدد من المؤسسات الصحية".

واضاف البدر أن " الوزارة تمتلك حالياً سعة سريرية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين"، متوقعاً "حصول زيادات أخرى في عدد الاصابات"، ولفت الى أن "أي نظام صحي في العالم له محدودية، لذلك فإن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة تفشي الفيروس المستجد ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما أشارت الى أن 50% من الاصابات هي بالسلالة الجديدة

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