2021/02/19 | 10:32 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 19 فبراير 2021 | 10:03 صباحاً

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جمال المحمداوي: بيع الخمور في مطار البصرة مخالفة دستورية وقانونية وعلى الحكومة المحلية تحمل مسؤوليتها

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، النائب جمال المحمداوي، ان افتتاح السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي التابع لسلطة الطيران المدني في العراق، لبيع المشروبات الكحولية أمر مرفوض لأنه يخالف الدستور العراقي والقوانين المشرعة في مجلس النواب، فيما دعا حكومة البصرة المحلية إلى تحمل مسؤوليتها الاخلاقية ومراعاة القيم الأخلاقية لأبناء المحافظة.



وقال المحمداوي في بيان صحفي إن "افتتاح بيع الخمور في السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي مخالف لنص دستوري واضح ولا يقبل التأويل، فإن المادة (٢) من الدستور بينت أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، والخمور محرمة في الشريعة الإسلامية ومن ثوابتها".



واضاف إنّ" اي استناد أو موافقات من جهات حكومية لبيع المشروبات الكحولية في صالات العرض هو مخالف لقانون سنة ٢٠١٦ ففي المادة (١٤) منه، البند (أ) ينص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، والبند (ب) ينص على أن يعاقب كل من يخالف البند (أ) بغرامة مالية تصل إلى (٢٥)مليون دينار، وان الاستناد لغير هذا التشريع يعد مخالفة لرأي المشرع العراقي الذي حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية ".



وتابع إنّ" هذا الفعل يعكس التوجه في زيادة محلات بيع الخمور في الفترة الأخيرة حتى وصل الأمر إلى داخل الأحياء السكنية وكثرت شكاوى العوائل من المضايقات والاعتداءات الصادرة من المخمورين ".



وطالب المحمداوي حكومة البصرة المحلية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية ومراعاة القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع البصري الرافض لمثل هذه الممارسات.

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