فحوصات مجانية لمن يرغب.. الصحة تعلن اضافة محطات جديدة للكشف عن كورونا

2021/02/19 | 10:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن نصب محطات جديدة لتشخيص المصابين بفايروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان لها، إنه “تم نصب محطات لإجراء فحوصات ( PCR) الخاصة بتشخيص كورونا في مدينة الطب”.

وأضافت “يتم إجراء الفحوصات لجميع المواطنين ومراجعي مدينة الطب الراغبين أو أي شخص لديه أعراض”، مؤكدة أن “إجراء الفحص مجاناً وعلى مدار الساعة”.

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