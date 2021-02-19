جنرال أميركي يحمّل طالبان مسؤولية العنف في أفغانستان

2021/02/19 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الخميس، أن حركة طالبان هي المسؤولة "بشكل واضح" عن العنف المتواصل في أفغانستان، في حين تُراجع إدارة الرئيس جو بايدن قرار الانسحاب العسكري من البلاد والمقرّر بداية مايو.

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