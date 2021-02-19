مفوضية الانتخابات: الفرق الجوالة مستمرة بعملها في أيام حظر التجوال

2021/02/19 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الفرق الجوالة مستمرة بعملها في أيام حظر التجوال.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “فرقها الجوال مستمرة بعمل التسجيل البايومتري بنسبة 100%”.

واضافت أن “الفرق الجوالة للمفوضية مستثناة من إجراءات حظر التجوال للاستمرار بعملية التحديث والتسجيل البايومتري للناخبين”.

واشارت الى أن “مراكز التسجيل في عموم البلاد مفتوحة أمام الناخبين خلال ايام الدوام الرسمي بواقع ٥٠٪ ، وهناك تواجد للموظفين في مكاتب الانتخابات والمركز الوطني”.انتهى/25

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