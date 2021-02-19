محكمة تحقيق البصرة تصدق أقوال المتهمين بجرائم اغتيال الصحفيين والناشطين في المحافظة

2021/02/19 | 10:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق البصرة أقوال عدد من

المتهمين بجرائم الاغتيال في محافظة

البصرة وأجرت كشف الدلالة للمتهمين

المعترفين بالجرائم التي ارتكبوها بحق

عدد من الناشطين والاعلاميين والشخصيات

الأمنية والاجتماعية

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