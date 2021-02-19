البدر: الحظر لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن الهدف من الحظر الشامل والجزئي هو مواجهة خطر فيروس كورونا في البلاد.

وأكد البدر أن الأجهزة المختصة لن تسمح بالخروقات وتعمل على إنجاح الحظر الشامل ومن بعده الجزئي في بغداد وجميع المحافظات ما عدا إقليم كردستان، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة للفيروس ستنتشر بشكل أوسع من سابقتها في حال عدم تجاوب المواطنين مع إجراءات الوقاية.

وفيما يتعلق باللقاحات أوضح البدر أن الوجبة الأولى من اللقاحات ستصل نهاية الشهر الحالي وستوزع على الكوادر الصحية والقوات الأمنية وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

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