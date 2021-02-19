أكثر من 450 إصابة جديدة بكورونا في النجف خلال يوم

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت محافظة النجف في بيان لها، عن دائرة الصحة، ان "الموقف ليوم الجمعة، سجل 470 اصابة جديدة، و 175 حالة شفاء، مع حالتي وفاة، بسبب تفشي كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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