الصحة العراقية تتوقع زيادة بإصابات كورونا وتوضح إمكانية استيعابها

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة (19 شباط 2021)، أن تحصل زيادة بأعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام المقبلة، فيما أوضحت إمكانية استيعاب الزيادة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله، إن "بلازما النقاهة ما زالت تجربة قائمة ولكنها كانت وما زلت تجربة علاجية وليست احدى الطرق المعتمدة ضمن البروتكول العلاجي لمصابي كورونا"، مشيراً إلى أن "الوزارة تطبق هذا النوع من العلاج يستخدم بشكل محدود في عدد من المؤسسات الصحية".

وأضاف البدر، أن " الوزارة تمتلك حالياً سعة سريرية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين"، متوقعاً "حصول زيادات أخرى في عدد الاصابات".

وأوضح، أن "أي نظام صحي في العالم له محدودية، لذلك فإن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة تفشي الفيروس المستجد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما أشارت الى أن 50% من الاصابات هي بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وبدأ العراق عدا إقليم كردستان الساعة الثامنة مساء امس، فرض إجراءات الحظر الشامل والتي أعلنتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمزمع حتى الخامسة من فجر الإثنين المقبل طوال 81 ساعة، وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " الوزارة ستطبق ما اوصت به اللجنة ولن تسمح بالمخالفات وستفرض غرامات وتحتجز المخالفين كلٌ حسب مخالفته في حال ظهرت حالات عدم إلتزام".وأضاف إن "المخالفين سيقومون بمغامرة ويفاجئون من سرعة إجراءات القوات الأمنية والتي ترقى لمستوى التوقيف والغرامات التي تصل إلى 5 ملايين دينار".وأضاف إن "الأجهزة الأمنية ستقوم بحملات ضد التجمعات أيا كانت، ولن تسمح بإقامة أيٍ منها في أيام الحظرين الجزئي والشامل سواء في المناطق الشعبية وغير الشعبية لأن خطر كورونا كبير".وفي وقت سابق ، اكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، على فرض اجراءات مشددة لتطبيق اوامر حظر التجوال في بغداد وبقية المحافظات الاخرى.وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية جادة في فرض حظر للتجوال"، مشيرا الى ان "الاوامر الصادرة تقتضي تطبيقه بشكل جدي ينسجم مع تعليمات خلية الازمة لمنع انتشار الوباء".واضاف المحنا ان "مخالفي الحظر سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية، حيث سيودع المخالف في أقرب مركز شرطة ليعرض بعدها على قاضي التحقيق للبت في سبب كسر الحظر".وتابع ان "مفارز الصحة ستكون متواجدة في نقاط القطع والسيطرات لمعاقبة المخالفين لارتداء الكمامات بشكل فوري".واشار بالقول ان "اعداد الفئات المستثنين من الحظر كثيرة لذلك غالبا ما نراهم يتواجدون في السيطرات لغرض التدقيق".وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال وزير الصحة حسن التميمي إن "إجراءات حظر التجوال ستبدأ اعتبارً من الثامنة مساء اليوم الخميس، ومن خلال المؤشرات، فإن هناك انتشاراً واسعاً بالأيام الثلاثة الأخيرة بإصابات السلالة الجديدة من فيروس كورونا".وأضاف، أن "أكثر من 50 في المئة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأشرنا وجود إصابات شديدة بالنسبة للأطفال والشباب، وهذا ما ينذر بالخطر الكبير، ولاسيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة". وتابع، أن "زيادة نسب الدخول للمستشفيات، يسبب خطراً وضغطاً على المؤسسات الصحية نتيجة تزايد أعداد المصابين بالحالات الحرجة، ونهيب بالمواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات".ودعا التميمي المواطنين إلى "تنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مؤكداً "متابعة الأجهزة الأمنية والصحية للقيام بهذه الإجراءات".وأوضح، أن "الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس وتقليل شدة الإصابة والاعراض الجانبية، ونهيب بالابتعاد عن التنقل بين المناطق، وسيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية، بفرض الغرامات، على المخالفين".

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