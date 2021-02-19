اغلاق ملف النزوح القسري في احدى نواحي ديالى بعد عودة جميع الاسر النازحة

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية ناحية قره تبه في محافظة ديالى اغلاق ملف النزوح القسري بعد عودة جميع الاسر النازحة الى مناطقها المحررة في الناحية .وقال وصفي التميمي مدير الناحية لمراسل الوكالة الوطني العراقية للانباء / نينا / :" ان ملف النزوح القسري في الناحية اغلق بشكل كامل بعد عودة اكثر من/7 / الاف عائلة نزحت ابان احداث حزيران عام 2014 ، وعادت الى ديارها بعد ان شهدت المنطقة استقرارا امنيا ".واضاف :" ان وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الانسانية الدولية كان لها دور كبير في دعم ملف النزوح من خلال الدعم اللوجستي للمناطق المتضررة ، اضافة الى دعم القوات الامنية والحشد الشعبي "./انتهى

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