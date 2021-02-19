عمليات بغداد تعفر شوارع ومناطق العاصمة

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم القطعات العسكرية بتعفير شوارع ومناطق العاصمة.ودعا ، في بيان مقتضب ، اهالي بغداد للتعاون مع القوات الامنية للوقاية من انتشار مرض كورنا.وقد بدأ منذ مساء امس تطبيق حظر التجوال لمدة اسبوعين ، بعد تزايد حالات الاصابة بكورونا وظهور اصابات بالسلالة المتحورة في بغداد وعدد من المحافظات ./ انتهى3

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