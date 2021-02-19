جديد الأم التي رمت طفليها في نهر دجلة.. إعدام مرتين!

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام على امرأة هزّت الأوساط بفعلتها، بعد أن رمت طفليها في نهر دجلة أواخر العام الماضي، مما فجّر حملة غضب واسعة وانتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كشفت فعلة المرأة بسبب مقاطع فيديو التقطتها لها كاميرات المراقبة في المكان، حين ظهرت فوق جسر الأئمة الذي يربط مدينتي الكاظمية والأعظمية في محافظة بغداد، وذلك قبل أن تلقي بطفليها في النهر ليلقيا حتفهما غرقا.

وأفادت وسائل إعلام محلية مس الخميس نقلاً عن مصدر قضائي، بأن محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت حكما بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت بحق تلك السيدة.

"أزمة نفسية"

فيما أظهرت التحقيقات أن تلك السيدة قتلت طفليها بسبب أزمة نفسية ألمت بها من علاقتها السيئة بطليقها، في حين أكد والد طليقها أن ابنه انفصل عن أم طفليه بسبب "الخيانة الزوجية".

نحنا ب زمن في ناس مستعدة تبيع كل املاكها مقابل تغطية تكاليف علاج حتى يصير عندها طفل.و في ناس الله انعم عليهم نعمة كبيرة وما بتعرف قيمتها وبتتخلى عنها بكل بسهولة.مهما كانت الظروف والاسباب الاطفال فلذة اكباد الاهل والجريمة ما بتعالج المشاكل ولا بتحسّن الأوضاع.



#نهر_دجلة pic.twitter.com/qDdCtUW0AN

— فاطمة سكيكي (@fatima_skaiki) October 19, 2020

يشار إلى أن تلك الجريمة المروعة كانت هزّت الشارع العراقي وأثارت غضباً عارماً، وسط دعوات كثيرة إلى تطبيق أقسى العقوبات الجنائية بحق الأم القاتلة.

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