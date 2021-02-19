تسرب كميات كبيرة من غاز الكلور بالقرب من مصفى بالعراق

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، في العاصمة بغداد، أمس الخميس، بتسرب كميات كبيرة من غاز الكلور بالقرب من مصفى الدورة. ...

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