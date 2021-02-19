ما الذي ضحك على رغد لتدلي باقوال أضحكت العالم بها!

2021/02/19 | 10:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين ظهرت رغد ابنة الطاغية صدام حسين على شاشة قناة العربية السعودية، لم يحْتَجْ المشاهدون للكثير من التأمل لمعرفة خلفيات المقابلة ودوافعها.ومعظم ما ق...

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