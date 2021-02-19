2021/02/19 | 10:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، بانفجار عبوة على رتل لدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على طريق البصرة السريع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوة تستهدف رتلاً اميركيا على طريق البصرة جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبوة تستهدف رتلاً اميركيا على طريق البصرة جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).