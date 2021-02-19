2021/02/19 | 10:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في ذي قار خلال الـ24 ساعة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 10:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مئات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في ذي قار خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مئات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في ذي قار خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).