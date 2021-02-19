توضيح من الصحة العراقية حول بروتكول العلاج بعد اجتياح السلالة الجديدة

2021/02/19 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اوضحت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، ان تجربة استخدام بلازما النقاهة قائمة ولاتزال تطبق كتجربة علاجية، فيما توقعت موجة أشد لفيروس كورونا خلال الايام القادمة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (19 شباط 2021)، إن "بلازما النقاهة ما زالت تجربة قائمة ولكنها كانت وما زلت تجربة علاجية وليست احدى الطرق المعتمدة ضمن البروتكول العلاجي لمصابي كورونا"، مشيرا الى ان " تطبق هذا النوع من العلاج يستخدم بشكل محدود في عدد من المؤسسات الصحية".

واضاف البدر أن " الوزارة تمتلك حالياً سعة سريرية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين"، متوقعاً "حصول زيادات أخرى في عدد الاصابات".

ولفت البدر الى أن "أي نظام صحي في العالم له محدودية، لذلك فإن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة تفشي الفيروس المستجد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما أشارت الى أن 50% من الاصابات هي بالسلالة الجديدة

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