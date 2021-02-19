2021/02/19 | 11:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ان تجربة استخدام بلازما النقاهة قائمة ولاتزال تطبق كتجربة علاجية، فيما توقعت موجة أشد لفيروس كورونا خلال الايام القادمة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، إن “بلازما النقاهة ما زالت تجربة قائمة ولكنها كانت وما زلت تجربة علاجية وليست احدى الطرق المعتمدة ضمن البروتكول العلاجي لمصابي كورونا”، مشيرا الى ان ” تطبق هذا النوع من العلاج يستخدم بشكل محدود في عدد من المؤسسات الصحية”.واضاف البدر أن ” الوزارة تمتلك حالياً سعة سريرية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين”، متوقعاً “حصول زيادات أخرى في عدد الاصابات”.ولفت البدر الى أن “أي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر توضيحا حول بروتكول العلاج من كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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