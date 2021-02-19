2021/02/19 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقل نسبة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من الدول الغنية إلى القارة الافريقية والدول الفقيرة.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية إنه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع، والتي تتضمن نقل نسبة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة بالمئة من اللقاحات إلى القارة الإفريقيّة التي تفتقر إليها بشدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليس لها تأثير سلبي على استراتيجية التطعيم في الدول الغنية.

وأشار ماكرون إلى أن المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل توافق على تطبيق هذه المبادرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يقترح نقل نسبة من لقاحات الدول الغنية إلى القارة الافريقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يقترح نقل نسبة من لقاحات الدول الغنية إلى القارة الافريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).