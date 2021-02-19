وزير الدفاع الأميركي يؤكد لولي العهد السعودي الالتزام لمواجهة أنشطة إيران

2021/02/19 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

ودان وزير الدفاع الأميركي الهجمات على السعودية التي شنتها جماعة الحوثي مؤخرا، مؤكدا أن المملكة ركن من أركان الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع السعودية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والقضاء على التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

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