بيان أوروبي أميركي: مستمرون في دعم الحكومة ولا تسامح مع منفذين هجمات أربيل

2021/02/19 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة إدانتهم للهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأميركية في أربيل، مؤكدين عدم تسامحهم مع منفذي تلك الهجمات.

وأكدت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في بيان عقب اجتماع افتراضي دعمها للحكومة العراقية في مواجهة الهجمات الصاروخية المستمرة، مجددين التزامهم بمواصلة الجهود الحاسمة للقضاء على تهديد داعش في العراق وسوريا بما في ذلك الجهود المبذولة من خلال التحالف الدولي لهزيمة التنظيمات الإرهابية.

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