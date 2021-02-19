دور المتلقي في عروض مسرح الشارع - حسام الدين مسعد

2021/02/19 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسام_الدين_مسعد إن الخروج بالعرض المسرحي الي الفضاء المادي الطارئ والغير مخصص للعرض المسرحي مصادفا هذا المتلقي عشوائيا ودون موعد مسبق ليكتمل الضلع الثالث والمتمم لعناصر العرض المسرحي يستوجب علي صناع العرض المسرحي دراسة هذا المتلقي وتحديد دوره الإيجابي والتشاركي في بلوغ وإنتاج الغايات الدلاليه للعرض المسرحي فالمشاركة الجسديه السلبيه للمتلقي في بلوغ دلالة العرض ليست هي ما يطمح اليه صناع مسرح الشارع الهادفين الي ......





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