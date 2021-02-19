رئيس الجمهورية يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين

2021/02/19 | 11:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين، فيما عزى بذكرى اغتيال السيد محمد صادق الصدر.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، عزى اليوم، بالذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، مشيراً إلى مواقفه وأفكاره التي ضحّى من أجلها في مواجهة الظلم والاستبداد”.وقال صالح، بحسب البيان، إن “الحاجة تتزايد اليوم لتوحيد الجهود واستنهاض همم العراقيين لتعزيز أمن وسيادة البلاد وحماية استقرار وسلام المواطنين، والعمل على تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين في حياة حرة كريمة، ترتكزُ إلى دولة مؤسسات […]

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