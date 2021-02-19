حليب الأم يحمي الرضع من عدوى كورونا

2021/02/19 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة

الروسي، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم

عن عام واحد، الذين يتم تغذيتهم صناعيا،

هم الأكثر إصابة بـ”كوفيد – 19″.

وأرجع المعهد الروسي المختص ذلك إلى أن

المكونات المناعي

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