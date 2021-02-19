عالية نصيف: غرامات الكمامات

2021/02/19 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف اليوم الجمعة

الحكومة وخلية الأزمة بتوفير الكمامات

للشعب مجاناً قبل أن تباشر بفرض

الغرامات على الفقراء، مبينة أن جباية

الأموال من الناس بهذا الشكل هي مخالفة

دستورية وسرقة مقننة

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