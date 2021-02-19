صحة كردستان توضح بشأن موقف الإقليم من السلالة الجديدة والعودة للحظر الشامل

2021/02/19 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة أكد وكيل وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق رهيل فريدون، اليوم الجمعة (19 شباط 2021)، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا الأثنين المقبل والتي ستصدر قرارات وفق الموقف الوبائي.وقال فريدون في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بالسلالة الجديدة لغاية الآن في إقليم كردستان، ومن أجل الإطمئنان نرسل الفحوصات الى الخارج عن طريق منظمة الصحة العالمية لكي نعلم ما إذا كانت هناك حالات من السلالة الجديدة أم لا". وذكروكيل الصحة في الاقليم: "نحن لم نقترح إعادة العزل على المواطنين لكن اقترحنا أما أن نغلق الحدود أمام السائحين والمواطنين من المحافظات العراقية الأخرى أو الحد من حركة التنقل وعند قدومهم إجراء فحص سريع عليهم لكورونا وأخذ عينات منهم لفحص (PCR)".وعن تعليق الدوام بالمدارس والجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية "إلى الآن لا يوجد أي قرار لإعادة إغلاقها لكن القرار يعود الى اللجنة".

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