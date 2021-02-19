2021/02/19 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت مصادر لشبكة "BBC" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيتعهد خلال اجتماع مجموعة (G7)، بالتبرع بفائض إمدادات اللقاحات المضادة لكورونا في المملكة المتحدة إلى الدول الفقيرة.

جونسون يتعهد بتقديم فائض لقاحات كورونا للدول الفقيرةبريطانيا تسجل 454 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكوروناكما سيحث جونسون، خلال الاجتماع الافتراضي للمجموعة الذي سيعقد اليوم الجمعة، الدول الغنية على دعم هدف جديد مدته 100 يوم لتطوير لقاحات جديدة للأمراض الناشئة في المستقبل، وسيدعو إلى زيادة تمويل مبادرة Covax، التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى ضمان الوصول العادل لجميع الدول إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وفي ديسمبر الماضي، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 4 مليارات دولار لهذه المبادرة الأممية، كما تبرعت حكومة المملكة المتحدة بمبلغ 548 مليون جنيه إسترليني للبرنامج.

وطلبت المملكة المتحدة أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات، لذلك ستقدم الفائض منها بمجرد تلقيح جميع البريطانيين البالغين.



وسيتم اتخاذ القرارات بشأن متى وكيف سيتم توزيع الفائض في وقت لاحق من العام.

وأظهرت أحدث الأرقام أن ما يقرب من 17 مليون شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما تلقى 573724 شخصا جرعتين منه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يتعهد بتقديم فائض لقاحات كورونا للدول الفقيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يتعهد بتقديم فائض لقاحات كورونا للدول الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).